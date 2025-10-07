Россияне пытаются переманить звезд футбола в свой враждебный чемпионат. Стало известно, что московский Спартак попытался перетянуть в тренерское кресло самого Хави.

Руководство российского гранда хотело видеть во главе своего тренерского мостика легендарного испанца. Спартак Москва сделал предложение Хави, пишет 24 Канал со ссылкой на Metaratings.

Интересно Песня, которая стала мировым хитом: как появилась легендарная "Путин – х***о"

Поедет ли Хави в Россию?

Однако российский клуб получил далеко не тот ответ, который хотел. Хави отказался возглавлять Спартак. Поэтому клуб продолжает поиски нового главного тренера.

Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.

К слову, недавно была информация, что Хави поручил своим агентам отклонить все предложения саудовских клубов. Испанец не против стать наставником английского Манчестер Юнайтед.

Отметим, что лиссабонская Бенфика влипла в скандал из-за трансфера футболиста в Россию, чем нарушила санкционные правила ЕС. Речь идет о продаже центрального защитника Германа Конти в московский Локомотив в 2023-м году.

Что известно о тренерском опыте Хави?