Московский Спартак сделал предложение Хави: послал ли россиян легенда Барселоны
- Московский Спартак предложил Хави стать главным тренером, но он отказался.
- Хави ранее тренировал Барселону и Аль-Садд, добившись успеха с обеими командами.
Россияне пытаются переманить звезд футбола в свой враждебный чемпионат. Стало известно, что московский Спартак попытался перетянуть в тренерское кресло самого Хави.
Руководство российского гранда хотело видеть во главе своего тренерского мостика легендарного испанца. Спартак Москва сделал предложение Хави, пишет 24 Канал со ссылкой на Metaratings.
Поедет ли Хави в Россию?
Однако российский клуб получил далеко не тот ответ, который хотел. Хави отказался возглавлять Спартак. Поэтому клуб продолжает поиски нового главного тренера.
Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.
К слову, недавно была информация, что Хави поручил своим агентам отклонить все предложения саудовских клубов. Испанец не против стать наставником английского Манчестер Юнайтед.
Отметим, что лиссабонская Бенфика влипла в скандал из-за трансфера футболиста в Россию, чем нарушила санкционные правила ЕС. Речь идет о продаже центрального защитника Германа Конти в московский Локомотив в 2023-м году.
Что известно о тренерском опыте Хави?
- Летом 2019-го Хави возглавил свой первый клуб. Им стал катарский Аль-Садд.
- Во главе катарского клуба провел 96 матчей и привел команду к шести трофеям.
- В ноябре 2021-го года испанец стал главным тренером своей родной Барселоны. Возглавлял каталонский гранд до конца июня прошлого года. С тех пор находится без команды.
- Барселона под его руководством провела 143 поединка, став чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании (данные Transfermarkt).