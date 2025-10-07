Московський Спартак зробив пропозицію Хаві: чи послав росіян легенда Барселони
- Московський Спартак запропонував Хаві стати головним тренером, але він відмовився.
- Хаві раніше тренував Барселону та Аль-Садд, здобувши успіх з обома командами.
Росіяни намагаються переманити зірок футболу у свій ворожий чемпіонат. Стало відомо, що московський Спартак спробував перетягнути у тренерське крісло самого Хаві.
Керівництво російського гранда хотіло бачити на чолі свого тренерського містка легендарного іспанця. Спартак Москва зробив пропозицію Хаві, пише 24 Канал із посиланням на Metaratings.
Чи поїде Хаві у Росію?
Однак російський клуб отримав далеко не ту відповідь, яку хотів. Хаві відмовився очолювати Спартак. Тому клуб продовжує пошуки нового головного тренера.
Наразі команду очолює серб Деян Станкович.
До слова, нещодавно була інформація, що Хаві доручив своїм агентам відхилити усі пропозиції саудівських клубів. Іспанець не проти стати наставником англійського Манчестер Юнайтед.
Відзначимо, що лісабонська Бенфіка влипла у скандал через трансфер футболіста у Росію, чим порушила санкційні правила ЄС. Мова йде про продаж центрального захисника Германа Конті у московський Локомотив у 2023-му році.
Що відомо про тренерський досвід Хаві?
- Влітку 2019-го Хаві очолив свій перший клуб. Ним став катарський Аль-Садд.
- На чолі катарського клубу провів 96 матчів та привів команду до шести трофеїв.
- У листопаді 2021-го року іспанець став головним тренером своєї рідної Барселони. Очолював каталонський гранд до кінця червня минулого року. Відтоді перебуває без команди.
- Барселона під його керівництвом провела 143 поєдинки, ставши чемпіоном Ла Ліги і володарем Суперкубка Іспанії (дані Transfermarkt).