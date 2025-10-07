Росіяни намагаються переманити зірок футболу у свій ворожий чемпіонат. Стало відомо, що московський Спартак спробував перетягнути у тренерське крісло самого Хаві.

Керівництво російського гранда хотіло бачити на чолі свого тренерського містка легендарного іспанця. Спартак Москва зробив пропозицію Хаві, пише 24 Канал із посиланням на Metaratings.

Чи поїде Хаві у Росію?

Однак російський клуб отримав далеко не ту відповідь, яку хотів. Хаві відмовився очолювати Спартак. Тому клуб продовжує пошуки нового головного тренера.

Наразі команду очолює серб Деян Станкович.

До слова, нещодавно була інформація, що Хаві доручив своїм агентам відхилити усі пропозиції саудівських клубів. Іспанець не проти стати наставником англійського Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що лісабонська Бенфіка влипла у скандал через трансфер футболіста у Росію, чим порушила санкційні правила ЄС. Мова йде про продаж центрального захисника Германа Конті у московський Локомотив у 2023-му році.

Що відомо про тренерський досвід Хаві?