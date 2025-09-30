Стадион "Метеор" понемногу превращается в заброшенную инфраструктуру. Ранее на этой арене постоянно играли матчи чемпионата Украины и даже приезжала национальная сборная.

Футбольная инфраструктура Украины страдает из-за военных действий и испытания временем. Очередным стадионом, который приходит в упадок, стала арена "Метеор", сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Юджина.

По теме Маркевич отреагировал на шокирующее создание нового клуба Днепр 1918

Как выглядит стадион "Метеор"?

Фанат Днепра Евгений Переверзев опубликовал видео со знаменитого стадиона в 2025 году. "Метеор" выглядит разрушенным и заброшенным, на нем давно не играли в футбол.

На месте поля выросли сорняки, а на трибунах проросли деревья между стульев. Обычно подобные кадры можно наблюдать со стадионов на оккупированных территориях Украины. Однако "Метеор" не является таковым.

Стадион "Метеор" выглядит заброшенным: смотреть видео

Арена была открыта еще в 1966 году, она вмещает около 24 тысяч зрителей. До 2008 года на "Метеоре" домашние матчи проводил футбольный клуб Днепр. Позже команда переехала на новенькую "Днепр-Арену", из-за чего на "Метеоре" перестали играть на регулярной основе.

Еще в 2005 году арена приняла единственный матч с участием сборной Украины. Тогда команда Олега Блохина в отборе на ЧМ-2006 расписала ничью со сборной Албании (2:2).

После переезда Днепра на "Метеоре" играли временно Мариуполь и каменская Сталь. В 2020 году на стадион вернулся регулярный футбол, ведь его начал арендовать местный клуб ВПК-Агро.

Однако в 2022-м команда была расформирована, после чего "Метеор" стал ненужным профессиональным клубам. Ранее ФК Днепр 1918 объявил о создании новой футбольной команды.