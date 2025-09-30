Стадіон "Метеор" потроху перетворюється на занедбану інфраструктуру. Раніше на цій арені постійно грали матчі чемпіонату України та навіть приїздила національна збірна.

Футбольна інфраструктура України страждає через воєнні дії та випробування часом. Черговим стадіоном, який занепадає, стала арена "Метеор", повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Юджина.

До теми Маркевич відреагував на шокуюче створення нового клубу Дніпро 1918

Як виглядає стадіон "Метеор"?

Фанат Дніпра Євген Переверзєв опублікував відео зі славетного стадіону у 2025 році. "Метеор" виглядає зруйнованим та занедбаним, на ньому давно не грали у футбол.

На місці поля виросли бур'яни, а на трибунах проросли дерева між стільців. Зазвичай подібні кадри можна спостерігати зі стадіонів на окупованих територіях України. Проте "Метеор" не є таким.

Стадіон "Метеор" виглядає занедбаним: дивитися відео

Арена була відкрита ще у 1966 році, вона вміщує близько 24 тисяч глядачів. До 2008 року на "Метеорі" домашні матчі проводив футбольний клуб Дніпро. Пізніше команда переїхала на новеньку "Дніпро-Арену", через що на "Метеорі" перестали грати на регулярній основі.

Ще у 2005 році арена прийняла єдиний матч за участі збірної України. Тоді команда Олега Блохіна у відборі на ЧС-2006 розписала нічию зі збірною Албанії (2:2).

Після переїзду Дніпра на "Метеорі" грали тимчасово Маріуполь та кам'янська Сталь. У 2020 році на стадіон повернувся регулярний футбол, адже його почав орендувати місцевий клуб ВПК-Агро.

Проте у 2022-му команда була розформована, після чого "Метеор" став непотрібним професійним клубам. Раніше ФК Дніпро 1918 оголосив про створення нової футбольної команди.