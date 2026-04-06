Олимпийскому призеру Станиславу Горуне вернули медаль
- Станислав Горуна вернул свою олимпийскую медаль, которую продал на аукционе в 2022 году, чтобы собрать средства для Вооруженных Сил Украины.
- Японский покупатель, который приобрел медаль за 20 500 долларов, решил вернуть ее раньше, чтобы выразить надежду на мир в Украине.
В начале полномасштабного вторжения россиян украинский каратист Станислав Горуна продал на аукционе свою бронзовую олимпийскую медаль. Через четыре года награда неожиданно вернулась к владельцу.
Медаль Горуна получил там же, где ее завоевал – в Японии. Это произошло во время специальной церемонии, пишет NHK.
Почему Горуна продал свою медаль?
Каратист решил пожертвовать полученной бронзовой медалью, чтобы собрать деньги для Вооруженных Сил Украины. В 2022 году покупатель из Японии заплатил спортсмену 20 500 долларов и при этом пообещал вернуть награду, как только в Украине завершится война.
Однако четыре года спустя японец решил, что хочет уже сейчас отдать обратно бронзу, чтобы выразить таким образом свою надежду на мир в нашем государстве.
Как произошло возвращение медали?
Для Станислава Горуны 5 апреля устроили церемонию в тренировочном зале в Японии, где готовятся маленькие каратисты. Медаль на шею украинцу повесил один из воспитанников клуба.
В знак благодарности олимпийский призер провел для детей урок боевого искусства.
Почему Горуна был в Японии?
- Как пишет "Чемпион", капитан сборной Украины по каратэ стал первым иностранцем в истории, который провел тренировку для национальной команды Японии.
- Еще до полномасштабного вторжения Горуна проводил выездные семинары в России, в частности в 2015 и 2016 годах в Москве и Санкт-Петербурге.
- В 2021 году отметился противоречивым заявлением о "спорте вне политики" после критики в адрес Ярославы Магучих за фото с россиянкой Ласицкенею
- В марте 2022 года Станислав Горуна сообщал в соцсетях, что вступил в ряды Сил обороны Украины.