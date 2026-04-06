Олімпійському призеру Станіславу Горуні повернули медаль
- Станіслав Горуна повернув свою олімпійську медаль, яку продав на аукціоні у 2022 році, щоб зібрати кошти для Збройних Сил України.
- Японський покупець, який придбав медаль за 20 500 доларів, вирішив повернути її раніше, щоб висловити надію на мир в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення росіян український каратист Станіслав Горуна продав на аукціоні свою бронзову олімпійську медаль. Через чотири роки нагорода несподівано повернулася до власника.
Медаль Горуна отримав там само, де її завоював – у Японії. Це сталося під час спеціальної церемонії, пише NHK.
Чому Горуна продав свою медаль?
Каратист вирішив пожертвувати здобутою бронзовою медаллю, щоб зібрати гроші для Збройних Сил України. У 2022 році покупець з Японії заплатив спортсмену 20 500 доларів і при цьому пообіцяв повернути нагороду, щойно в Україні завершиться війна.
Проте чотири роки потому японець вирішив, що хоче вже зараз віддати назад бронзу, щоб висловити таким чином свою надію на мир в нашій державі.
Як відбулося повернення медалі?
Для Станіслава Горуни 5 квітня влаштували церемонію у тренувальній залі в Японії, де готуються маленькі каратисти. Медаль на шию українцю повісив один з вихованців клубу.
На знак вдячності олімпійський призер провів для дітей урок бойового мистецтва.
Чому Горуна був у Японії?
- Як пише "Чемпіон", капітан збірної України з карате став першим іноземцем в історії, який провів тренування для національної команди Японії.
- Ще до повномасштабного вторгнення Горуна проводив виїзні семінари у Росії, зокрема у 2015 та 2016 роках в Москві і Санкт-Петербурзі.
- У 2021 році відзначився суперечливою заявою щодо "спорту поза політикою" після критики на адресу Ярослави Магучіх за фото з росіянкою Ласіцкенею
- У березні 2022 року Станіслав Горуна повідомляв у соцмережах, що вступив до лав Сил оборони України.