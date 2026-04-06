Олімпійському призеру Станіславу Горуні повернули медаль

На початку повномасштабного вторгнення росіян український каратист Станіслав Горуна продав на аукціоні свою бронзову олімпійську медаль. Через чотири роки нагорода несподівано повернулася до власника.

Медаль Горуна отримав там само, де її завоював – у Японії. Це сталося під час спеціальної церемонії, пише NHK.

Чому Горуна продав свою медаль?

Каратист вирішив пожертвувати здобутою бронзовою медаллю, щоб зібрати гроші для Збройних Сил України. У 2022 році покупець з Японії заплатив спортсмену 20 500 доларів і при цьому пообіцяв повернути нагороду, щойно в Україні завершиться війна.

Проте чотири роки потому японець вирішив, що хоче вже зараз віддати назад бронзу, щоб висловити таким чином свою надію на мир в нашій державі.

Як відбулося повернення медалі?

Для Станіслава Горуни 5 квітня влаштували церемонію у тренувальній залі в Японії, де готуються маленькі каратисти. Медаль на шию українцю повісив один з вихованців клубу.

На знак вдячності олімпійський призер провів для дітей урок бойового мистецтва.

Чому Горуна був у Японії?