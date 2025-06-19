Чемпион мира из Украины получил работу в России: что известно

Бывший украинский фигурист Станислав Морозов присоединился к тренерскому штабу Этери Тутберидзе. Теперь специалист будет работать тренером в российской школе фигурного катания.

Стало известно, что Морозов будет работать со спортивными парами. До этого чемпион Украины тренировал пары в группе Нины Мозер, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о Морозове

Станислав Морозов будет наставником старшей группы парного катания в школе Этери Тутберидзе. Туда также входят чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Отметим, что за свою карьеру Станислав Морозов шесть раз становился чемпионом Украины в парном катании. Дважды с Еленой Савченко и 4 триумфа в паре с Татьяной Волосожар.

К слову. Станислав Морозов вместе с Еленой Савченко побеждал на юниорском чемпионате мира 2000 года, а также участвовал на Олимпийских играх 2002. В паре с Татьяной Волосожар выступал на Играх 2006 и 2010 годов.

Напомним, что Станислав Морозов в 2010 году завершил карьеру, начав впоследствии тренерскую карьеру. За год чемпион Украины получил российский паспорт, а в 2013 году получил почетное звание заслуженного тренера вражеской страны.

Ранее украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский получили исторические медали на юниорском чемпионате мира 2025 года в Дебрецене.