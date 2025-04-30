Байер отправит в аренду скандального украинского нападающего: где продолжит карьеру Степанов

Немецкий клуб предоставит Артему возможность получить игровую практику во Второй Бундеслиге. Пока Степанов стабильно выступает на молодежном уровне. где демонстрирует невероятную результативность.

Украинский форвард Артем Степанов стал открытием для нашего футбола в этом сезоне. 17-летний парень дебютировал за Байер и даже сыграл два матча в Лиге чемпионов.

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Поедет во Вторую Бундеслигу

Впрочем, постоянной игровой практики украинец пока не получает. Именно поэтому Артем решил отправиться в аренду, о чем сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Байера.

Леверкузенцы договорились об арендном соглашении с Нюрнбергом. Оно начнет действовать летом, поэтому сезон 2025-2026 Степанов проведет именно в этой команде.

К слову, ее тренером является легенда немецкого футбола и чемпион мира Мирослав Клозе. Нюрнберг выступает во втором немецком дивизионе и уже де-факто потерял шансы на выход в Бундеслигу.

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За три тура до финиша подопечные Клозе идут на 10 месте, отставая от проходной зоны на пять очков. Напомним, что Степанов перебрался в Германию в 2022 году и попал в академию Байера.

За эти два сезона украинец успел впечатлить в команде U-19 "фармацевтов". Степанов сыграл 77 матчей, в которых забил аж 49 голов в различных турнирах. За взрослую команду Байера Артем сыграл два матча.

Также Степанов имеет в своем активе два матча за юношескую сборную Украины. Впрочем, в последнее время его имя связано со скандалом, ведь игрок конфликтовал с наставником команды Дмитрием Михайленко и даже отказывался выступать за сборную U-20.