За несколько дней до вечера бокса стало известно о о снятии с поединка Флойда Скофилда. Причина – ухудшение здоровья на фоне интенсивного сгона веса. Зато отец Скофилда рассказывал об отравлении его сына, пишет 24 Канал.

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Трижды отправлял соперника в нокдаун

Поэтому новым соперником Шакура Стивенсона стал Джош Пэдли. На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, которым владел Шакур. До этого боя у болтливого Стивенсона была идеальная статистика – 22 победных боя (10 – нокаутом), которую он сохранил 22 февраля.

Шакур одолел Педли техническим нокаутом в 9-м раунде. Произошло это третьего нокдауна, как из угла Джоша выбросили белое полотенце.

Видео победы Стивенсона

Под свист зрителей судья поднял руку Стивенсона. Шакур защитил свой титул чемпиона мира.