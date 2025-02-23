За декілька днів до вечора боксу стало відомо про зняття із поєдинку Флойда Скофілда. Причина – погіршення здоров'я на тлі інтенсивного зганяння ваги. Натомість батько Скофілда розповідав про отруєння його сина, пише 24 Канал.
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Тричі відправляв суперника у нокдаун
Тому новим суперником Шакура Стівенсона став Джош Педлі. На кону стояв титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, яким володів Шакур. До цього бою у балакучого Стівенсона була ідеальна статистика – 22 переможні бої (10 – нокаутом), яку він зберіг 22 лютого.
Шакур здолав Педлі технічним нокаутом у 9-му раунді. Сталось це третього нокдауну, як із кута Джоша викинули білий рушник.
Відео перемоги Стівенсона
Під свист глядачів суддя підійняв руку Стівенсона. Шакур захистив свій титул чемпіона світу.