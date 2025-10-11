Печальная весть с фронта всколыхнула спортивное сообщество. В боях с российскими захватчиками погиб один из сильнейших стронгменов Украины Павел Ищенко.

Многократный чемпион Украины Павел Ищенко погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната UFSA.

Что известно о защитнике Украины Павле Ищенко?

Павел Ищенко родился в селе Красноселка, что на Кировоградщине. С детства занимался силовыми видами спорта.

Спортивную карьеру начал с выступлений в пауэрлифтинге. Павел был многократным чемпионом Украины, чемпионом Европы и мира.

Выступал в соревнованиях по богатырскому многоборью, где представлял Гостомель. Уже во время полномасштабной войны четыре раза становился чемпионом Украины: в 2022, 2023, 2024, 2025 годах. Активную соревновательную карьеру совмещал с тренерской деятельностью.

Большая трагедия в богатырском сообществе. Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Украины Павел Ищенко. Искренние соболезнования семье и близким,

– говорится в сообщении Федерации сильнейших атлетов Украины.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким и родным погибшего защитника Украины. Вечная память Павлу Ищенко.

