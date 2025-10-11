На війні загинув чемпіон світу та Європи, стронгмен Павло Іщенко
- Павло Іщенко, відомий стронгмен та багаторазовий чемпіон України, загинув на війні з Росією під час виконання бойового завдання.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло близько 600 українських спортсменів і тренерів, а Спортивний комітет України заснував проєкт "Янголи спорту" на їхню пам'ять.
Сумна звістка з фронту сколихнула спортивну спільноту. У боях з російськими загарбниками поліг один з найсильніших стронгменів України Павло Іщенко.
Багаторазовий чемпіон України Павло Іщенко загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію найсильніших атлетів України і перетягування канату UFSA.
Що відомо про захисника України Павла Іщенка?
Павло Іщенко народився у селі Красносілка, що на Кіровоградщині. З дитинства займався силовими видами спорту.
Спортивну кар'єру розпочав з виступів у паверліфтингу. Павло був багаторазовим чемпіоном України, чемпіоном Європи та світу.
Виступав у змаганнях з богатирського багатоборства, де представляв Гостомель. Вже під час повномасштабної війни чотири рази ставав чемпіоном України: у 2022, 2023, 2024, 2025 роках. Активну змагальницьку кар'єру поєднував з тренерською діяльністю.
Велика трагедія в богатирській спільноті. Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко. Щирі співчуття родині та близьким,
– йдеться у повідомленні Федерації найсильніших атлетів України.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким та рідним загиблого захисника України. Вічна пам'ять Павлу Іщенку.
Втрати українського спорту на війні з Росією
З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло близько 600 українських спортсменів та тренерів. На жаль, це число збільшується через агресію країни-терористки.
Раніше на війні з Росією загинули чемпіон України та Європи з паверліфтингу Андрій Мазанович, стронгмени Сергій Неустроєв, Василь Павельєв та Андрій Дмитрієв.
Спортивний комітет України заснував проєкт "Янголи спорту", який присвячений пам'яті українських спортсменів та тренерів, які загинули внаслідок російської агресії.