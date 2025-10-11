Сумна звістка з фронту сколихнула спортивну спільноту. У боях з російськими загарбниками поліг один з найсильніших стронгменів України Павло Іщенко.

Багаторазовий чемпіон України Павло Іщенко загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію найсильніших атлетів України і перетягування канату UFSA.

Що відомо про захисника України Павла Іщенка?

Павло Іщенко народився у селі Красносілка, що на Кіровоградщині. З дитинства займався силовими видами спорту.

Спортивну кар'єру розпочав з виступів у паверліфтингу. Павло був багаторазовим чемпіоном України, чемпіоном Європи та світу.

Виступав у змаганнях з богатирського багатоборства, де представляв Гостомель. Вже під час повномасштабної війни чотири рази ставав чемпіоном України: у 2022, 2023, 2024, 2025 роках. Активну змагальницьку кар'єру поєднував з тренерською діяльністю.

Велика трагедія в богатирській спільноті. Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко. Щирі співчуття родині та близьким,

– йдеться у повідомленні Федерації найсильніших атлетів України.

Загинув стронгмен Павло Іщенко / фото UFSA

Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким та рідним загиблого захисника України. Вічна пам'ять Павлу Іщенку.

