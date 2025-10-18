Федерация настольного тенниса России через Спортивный арбитражный суд в Лозанне обжаловала отстранение своих спортсменов от соревнований. События касаются сезона-2021/22, когда российские клубы отстранили от соревнований из-за начала агрессии против Украины.

В сезоне-2021/22 Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отменил полуфинал Лиги чемпионов между российскими клубами Факел-Газпром и УГМК. Победителем турнира стала немецкая Боруссия Дюссельдорф, которая выиграла в другом полуфинале, пишет 24 Канал со ссылкой на решение CAS.

Какое решение принял суд в Лозанне в отношении россиян и белорусов?

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (FNTR) относительно решения Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

CAS пришел к выводу, что решение ETTU противоречит пункту 1.3.1 устава организации, который гарантирует "единство действий, взаимное уважение между ассоциациями и недопущение дискриминации по любому признаку". Суд признал, что ETTU не рассматривала менее строгих мер, а полный запрет на участие в соревнованиях спортсменов из страны-агрессора является чрезмерным.

В итоге CAS отменил решение о недопуске российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к турнирам под эгидой ETTU. Кроме того, суд в Лозанне признал недействительным исключение команд из России из европейских клубных соревнований сезона 2021/2022, в том числе Лиги чемпионов среди мужчин.

В то же время CAS оставил в силе запрет на использование государственных символов – флагов и гимнов, признав его "умеренной мерой", что помогает избежать конфликтов и не ограничивает само участие спортсменов.

Запрос России относительно полного снятия всех ограничений и полного возвращения к международному настольному теннису CAS отклонил.

Отметим, что впервые Спортивный суд в Лозанне стал на сторону представителей страны-террористки. Это решение может стать прецедентом для федераций в других видах спорта.

Что известно об отстранении россиян и белорусов?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство спортивных федераций ввели санкции против российских и белорусских спортсменов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из всех международных турниров, в том числе из еврокубков и отбора на ЧМ-2022. Этот запрет до сих пор продолжается.

Россиянам запретили участвовать в мировых турнирах по лыжному спорту и биатлону. Соответствующее решение приняли FIS (Международная федерация лыжного спорта) и IBU (биатлон).

Международная федерация хоккея) исключила команды из РФ и РБ из всех соревнований и забрала у России право проведения чемпионата мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить спортсменов из России и Беларуси от соревнований, чтобы "защитить честность спорта и безопасность участников". Однако впоследствии МОК смягчил свою позицию, позволив представителям стран-агрессоров выступать в "нейтральном" статусе.

Ранее сообщалось о реакции МИД Украины на установление "олимпийского перемирия". С такой инициативой выступил вице-премьер-министр Италии и министр иностранных дел Антонио Таяни.