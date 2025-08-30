Трансферная эпопея Георгия Судакова подходит к своему завершению. Полузащитник донецкого Шахтера вскоре станет игроком португальской Бенфики.

Португальская Бенфика выиграла трансферную гонку за лидера Шахтера Георгия Судакова. В пятницу, 29 августа, украинский полузащитник прибыл в столицу Португалии, пишет 24 Канал со ссылкой на O Jogo.

Когда Судаков станет игроком Бенфики?

По информации источника, Судакова в 13:00 по местному времени встретил в аэропорту спортивный директор "орлов" Педро Браза. Футболист отказался от общения с журналистами и отправился в клубный офис.

Георгий успешно прошел медосмотр в португальском клубе. Сейчас 22-летний футболист ожидает официального объявления его игроком Бенфики. Клубам осталось уладить некоторые бюрократические вопросы. После этого ожидается официальное объявление трансфера.

Сообщается, что Бенфика выплатит Шахтеру 27 миллионов евро, а еще пять прописаны бонусами. Кроме того, "горняки" получат 20 процентов от следующего трансфера.

Справка. На портале Transfermarkt рыночная стоимость Судакова составляет 32 миллиона евро. По сравнению с прошлым сезоном она снизилась на три миллиона.

За "орлов" Георгий будет играть под любимым 10 номером. Его партнером по команде будет бывший одноклубник по Шахтеру Анатолий Трубин.

Напомним, что ведущие клубы Европы длительное время охотились за Судаковым. Сообщалось об интересе Наполи, Вест Хэм, Порту, Ювентус. Потенциальных покупателей отпугивала трансферная цена на полузащитника, установленная Шахтером. В конце концов руководство "горняков" пошло на встречу футболисту и снизило ценник.

