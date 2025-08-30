Трансферна епопея Георгія Судакова підходить до свого завершення. Півзахисник донецького Шахтаря незабаром стане гравцем португальської Бенфіки.

Португальська Бенфіка виграла трансферну гонку за лідера Шахтаря Георгія Судакова. У п'ятницю, 29 серпня, український півзахисник прибув до столиці Португалії, пише 24 Канал з посиланням на O Jogo.

До теми "Плюс тільки один": експерт скептично прокоментував трансфер Судакова із Шахтаря

Коли Судаков стане гравцем Бенфіки?

За інформацією джерела, Судакова о 13:00 за місцевим часом зустрів в аеропорту спортивний директор "орлів" Педро Браза. Футболіст відмовився від спілкування з журналістами та вирушив до клубного офісу.

Георгій успішно пройшов медогляд у португальському клубі. Наразі 22-річний футболіст очікує на офіційне оголошення його гравцем Бенфіки. Клубам залишилося владнати деякі бюрократичні питання. Після цього очікується офіційне оголошення трансферу.

Повідомляється, що Бенфіка виплатить Шахтарю 27 мільйонів євро, а ще п'ять прописані бонусами. Крім того, "гірники" отримають 20 відсотків від наступного трансферу.

Довідка. На порталі Transfermarkt ринкова вартість Судакова становить 32 мільйони євро. У порівнянні з минулим сезоном вона знизилася на три мільйони.

За "орлів" Георгій гратиме під улюбленим 10 номером. Його партнером по команді буде колишній одноклубник по Шахтарю Анатолій Трубін.

Нагадаємо, що провідні клуби Європи тривалий час полювали за Судаковим. Повідомлялося про інтерес Наполі, Вест Хем, Порту, Ювентус. Потенційних покупців відлякувала трансферна ціна на півзахисника, встановлена Шахтарем. Зрештою керівництво "гірників" пішло на зустріч футболісту та знизило цінник.

