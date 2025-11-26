Украинский сумоист Явгусишин с рекордом получил повышение в ранге

Триумфальное выступление украинца Даниила Явгусишина на турнире Kyushu 2025 не осталось без внимания Японской ассоциации сумо. Уважаемая организация рекомендовала повысить ранг 21-летнего спортсмена.

Во вторник, 26 ноября, в Токио Японская ассоциация сумо провела внеочередное заседание. На нем приняли решение предоставить Даниилу Явгусишину, который выступает под именем Аонишики Арата, ранг озэки, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ассоциации сумо.

Что означает получение Явгусишиным ранга озэки?

Впервые в истории второй по престижности ранг сумо получил украинский спортсмен. Для этого 21-летнему Явгусишину понадобилось принять участие в 14 турнирах. Украинец превзошел предыдущее достижение, которое принадлежало болгарскому борцу Котооошу, которое он установил в 1958 году. Тогда представитель Болгарии достиг такого ранга проведя 19 турниров.

Я буду стараться соответствовать уровню Озеки и стремиться еще большего,

– цитирует слова Явгусишина Yapanews.

Напомним, что украинец завоевал Кубок Императора 23 ноября 2025 года. Он стал четвертым самым молодым борцом в истории соревнований.

Даниил Явгусишин получил ранг озеки / скриншот с сайта Японской ассоциации сумо

Отметим, что самыми высокими рангами в сумо считаются йокодзуна и озэки. Их получают самые выдающиеся спортсмены. В частности ранга йокодзуна достигли лишь 75 сумоистов за всю историю соревнований. На данный момент самым высоким титулом обладают два спортсмена – Хошорю (Монголия) и Оносато (Япония). Именно монгольского сумоиста Явгусишин победил в финале турнира Kyushu 2025.

Что известно об украинской звезде сумо?