У вівторок, 26 листопада, у Токіо Японська асоціація сумо провела позачергове засідання. На ньому прийняли рішення надати Данилу Явгусишину, який виступає під іменем Аонішікі Арата, ранг озекі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт асоціації сумо.

До теми Посольство України привітало сумоїста Явгусишина, який хоче відмовитися від громадянства

Що означає здобуття Явгусишиним рангу озекі?

Вперше в історії другий за престижністю ранг сумо отримав український спортсмен. Для цього 21-річному Явгусишину знадобилося взяти участь у 14 турнірах. Українець перевершив попереднє досягнення, яке належало болгарському борцю Котооошу, яке він встановив у 1958 році. Тоді представник Болгарії досяг такого рангу провівши 19 турнірів.

Я буду намагатися відповідати рівню озекі та прагнути ще більшого,

– цитує слова Явгусишина Yapanews.

Нагадаємо, що українець здобув Кубок Імператора 23 листопада 2025 року. Він став четвертим наймолодшим борцем в історії змагань.

Зазначимо, що найвищими рангами в сумо вважаються йокодзуна та озекі. Їх отримують найвидатніші спортсмени. Зокрема рангу йокодзуна досягли лише 75 сумоїстів за всю історію змагань. На цей момент найвищим титулом володіють два спортсмени – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія). Саме монгольського сумоїста Явгусишин переміг у фіналі турніру Kyushu 2025.

Що відомо про українську зірку сумо?