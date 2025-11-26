У вівторок, 26 листопада, у Токіо Японська асоціація сумо провела позачергове засідання. На ньому прийняли рішення надати Данилу Явгусишину, який виступає під іменем Аонішікі Арата, ранг озекі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт асоціації сумо.
Що означає здобуття Явгусишиним рангу озекі?
Вперше в історії другий за престижністю ранг сумо отримав український спортсмен. Для цього 21-річному Явгусишину знадобилося взяти участь у 14 турнірах. Українець перевершив попереднє досягнення, яке належало болгарському борцю Котооошу, яке він встановив у 1958 році. Тоді представник Болгарії досяг такого рангу провівши 19 турнірів.
Я буду намагатися відповідати рівню озекі та прагнути ще більшого,
– цитує слова Явгусишина Yapanews.
Нагадаємо, що українець здобув Кубок Імператора 23 листопада 2025 року. Він став четвертим наймолодшим борцем в історії змагань.
Зазначимо, що найвищими рангами в сумо вважаються йокодзуна та озекі. Їх отримують найвидатніші спортсмени. Зокрема рангу йокодзуна досягли лише 75 сумоїстів за всю історію змагань. На цей момент найвищим титулом володіють два спортсмени – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія). Саме монгольського сумоїста Явгусишин переміг у фіналі турніру Kyushu 2025.
Що відомо про українську зірку сумо?
- Данило Явгусишин народився у Вінниці. З дитинства хлопець займався сумо та дзюдо. На чемпіонаті України-2021 з сумо здобув три "золота" у ваговій категорії до 100 кілограмів.
- На початку повномасштабної війни родина Явгусишина виїхала до Німеччини. Щодо Данила, то він у квітні 2022 року переїхав до Японії на запрошення капітана клубу сумо в університеті Кансай Арати Яманаки, з яким познайомився під час змагань.