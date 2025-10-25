Заменит ли Ярмоленко Шовковского: президент Динамо прокомментировал слухи

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на инсайд о возможных изменениях на тренерском мостике. По информации СМИ, столичный клуб может возглавить Андрей Ярмоленко.

Накануне появилась новость, вроде бы Андрей Ярмоленко станет играющим тренером Динамо. Президент столичного клуба Игорь Суркис дал однозначный ответ на горячую тему, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.UA.

Что сказал Суркис о назначении Ярмоленко?

Игорь Михайлович опроверг инсайд о назначении главным тренером команды Андрея Ярмоленко.

Это полный бред, а чушь я не комментирую,

– заявил Игорь Суркис.

Отметим, что слухи о замене Андреем Ярмоленко Александра Шовковского появились накануне центрального матча 10-го тура УПЛ Динамо – Кривбасс. Впереди киевлян ожидают два подряд противостояния с донецким Шахтером: в Кубке Украины (29 октября) и чемпионате Украины (2 ноября).

Сейчас у команды Александра Шовковского неприятная серия из шести матчей без побед. В случае углубления кризиса на тренерском мостике Динамо могут произойти изменения.

Кто может возглавить Динамо?