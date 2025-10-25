Заменит ли Ярмоленко Шовковского: президент Динамо прокомментировал слухи
- Президент Динамо Игорь Суркис отрицает назначение Андрея Ярмоленко главным тренером команды, назвав это бредом.
- Сейчас у команды Александра Шовковского продолжается серия из шести матчей без побед, что может привести к изменениям на тренерском мостике.
Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на инсайд о возможных изменениях на тренерском мостике. По информации СМИ, столичный клуб может возглавить Андрей Ярмоленко.
Накануне появилась новость, вроде бы Андрей Ярмоленко станет играющим тренером Динамо. Президент столичного клуба Игорь Суркис дал однозначный ответ на горячую тему, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.UA.
Что сказал Суркис о назначении Ярмоленко?
Игорь Михайлович опроверг инсайд о назначении главным тренером команды Андрея Ярмоленко.
Это полный бред, а чушь я не комментирую,
– заявил Игорь Суркис.
Отметим, что слухи о замене Андреем Ярмоленко Александра Шовковского появились накануне центрального матча 10-го тура УПЛ Динамо – Кривбасс. Впереди киевлян ожидают два подряд противостояния с донецким Шахтером: в Кубке Украины (29 октября) и чемпионате Украины (2 ноября).
Сейчас у команды Александра Шовковского неприятная серия из шести матчей без побед. В случае углубления кризиса на тренерском мостике Динамо могут произойти изменения.
Кто может возглавить Динамо?
- Напомним, что Александр Шовковский возглавил киевское Динамо после ухода из команды Мирчи Луческу. По итогу сезона-2024/25 "бело-синие" стали чемпионами Украины.
- В квалификации к Лиге чемпионов и Лиге Европы команда Шовковского проиграла три матча, оказавшись в Лиге конференций. Уже тогда появились первые слухи об изменениях на посту главного тренера.
- Среди кандидатур назывались имена Игоря Йовичевича, Юрия Вернидуба, Романа Григорчука и даже экс-помощника Зинедина Зидана Давида Беттони.
- Экс-футболист Динамо Олег Саленко в комментарии Meta рекомендовал на должность главного тренера Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева.