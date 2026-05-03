В сети всплыли редкие фото со свадьбы Блохина и Дерюгиной

В сети показали уникальные кадры со свадьбы легендарного футболиста Олега Блохина и королевы художественной гимнастики Ирины Дерюгиной. Звездная спортивная пара обручилась еще в 1980 году.

Архивные фотографии из семейного альбома, размещены на favoritmarket, снова напомнили, каким громким событием была свадьба двух суперзвезд советского спорта. Фото из ЗАГСа, празднования и домашней атмосферы показали пару в один из самых счастливых моментов их истории.

Смотрите также Такими их почти не видели: как выглядели жена и дочь Олега Блохина в 1989 году

Что известно о свадьбе Блохина и Дерюгиной?

На момент бракосочетания Блохин уже был футбольной суперзвездой киевского Динамо, обладателем "Золотого мяча", а Дерюгина – двукратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Их союз в 1980 году называли настоящим сочетанием двух спортивных эпох.



Свадьба Олега Блохина и Ирины Дерюгиной/ Фото favoritmarket

Супруги прожили вместе почти два десятилетия, а в 1983 году у них родилась дочь Ирина, которая также впоследствии стала известной в спортивном и творческом мире.

Как начиналась история любви Блохина и Дерюгиной?

История их отношений началась в период, когда оба были на пике спортивной славы. Они быстро стали одной из самых обсуждаемых пар СССР, ведь соединили футбол и гимнастику в одну звездную семью.

Архивные кадры сейчас вызвали волну ностальгии среди болельщиков, которые вспомнили не только спортивные победы Блохина и Дерюгиной, но и время, когда их свадьбу считали настоящим событием года.

Почему развелись Блохин и Дерюгина?