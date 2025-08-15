Пособница путинского режима оправдала полномасштабное вторжение России. Она заявила, что именно украинцы якобы являются причиной "этой ситуации", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Магучих с рекордом одержала победу впервые за три месяца

Что сказала Журова?

Российская чемпионка заявила, что надо смотреть в будущее, а не в прошлое.

Нужно уметь прощать. У нас в России все все прощают обычно. Интересно, как поведут себя украинцы, когда будет подписано мирное соглашение. Они же тоже христиане. Нам нужно жить дальше, строить мир и не допустить повтора этой ситуации. Чтобы она не повторилась, украинцам надо закончить конфликт в межчеловеческих отношениях, в культуре, в спорте,

– сказала Журова.

Она добавила, что люди в Украине ждут, что все вернется на круги своя, однако из-за кучки националистов разгорелся конфликт, они раскрутили целую нацию и часть мира против России.

Напомним, что недавно из российского плена вернулся украинский футболист Никита Калиберда, который защищал город Мариуполь.