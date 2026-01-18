Свитолина разгромила соперницу на старте Australian Open-2026: как сыграла украинка

В воскресенье, 18 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии 2026 года. Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала свой путь на одном из самых престижных турниров.

Украинская спортсменка сыграла против испанской теннисистки Кристины Букши. Это была первая встреча соперниц в профессиональной карьере, сообщает 24 канал.

Читайте также Будет играть в теннис, пока я буду заниматься финансами, – Монфис о Свитолине и своих будущих планах

Как прошел матч Свитолина – Букша?

Стартовый матч турнира серии Grand Slam между Свитолиной и Букши длился 1 час 10 минут. Первая ракетка Украины неудачно начала игру, проиграв свою подачу, но смогла сделать обратный брейк и сравняться на 3:3.

В конце концов Элина нашла свой темп и полностью контролировала игру, доведя дело до логического завершения. Испанская теннисистка же из 11 геймов смогла взять всего лишь 2 – матч завершился уверенной победой украинки – 6:4, 6:1.

Элина Свитолина – Кристина Букша 2:0 (6:4, 6:1)

Статистические данные. Свитолина за матч выполнила 1 подачу на вылет, а также допустила 3 двойных ошибок. Тогда как Букши также сделала 1 эйс, но совершила 6 двойных ошибок.

Во втором круге Australian Open Свитолина встретится с победительницей пары между Линдой Климовичевой и Франческой Джонс. Следующая игра украинской теннисистки запланирована на 21 января.

Элина Свитолина – Кристина Букша: смотрите видео

Как Свитолина ранее выступала на Australian Open?