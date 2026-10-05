Для победы представительнице Украины понадобилось всего два сета, сообщает 24 Канал.

Мария Саккари – Элина Свитолина 0:2 (4:6, 5:7)

Матч длился чуть больше полутора часов. Свитолина в самый ответственный момент сумела дважды выиграть геймы на подаче соперницы и отстояла все свои.

Украинка одержала уже четвертую победу над греческой теннисисткой за шесть встреч с ней, в том числе третью подряд. Также Свитолина в четвертый раз в этом году вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 и в пятый раз в 1/8 финала на соревнованиях этой категории.

В среду, 7 октября, Элина будет бороться за пятый четвертьфинал в сезоне на "тысячниках" с американкой Энн Ли, которая оказалась сильнее Белинды Бенчич.

Единственная встреча между Свитолиной и представительницей США состоялась на Ролан Гаррос-2021, где победила украинка.

Свитолина победила Саккари: смотрите видео победного розыгрыша

Sensational from Svitolina @ElinaSvitolina defeats Sakkari in Beijing and strengthens her position in the race to WTA Finals Indian Wells! #ChinaOpen https://t.co/9YEABZQ6Aq — wta (@WTA) October 5, 2026

Напомним, Свитолина – не единственная представительница Украины, которая продолжает выступать на турнире в Пекине. Также в 1/8 финала сенсационно пробилась Дарья Снигур, которая в 1/16 финала победила Тайлу Престон. В следующем раунде украинка сыграет против "нейтральной" теннисистки Мирры Андреевой.