Для перемоги представниці України знадобилося всього два сети, повідомляє 24 Канал.

Марія Саккарі – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 5:7)

Поєдинок тривав трохи більше, аніж півтори години. Світоліна у найважливіший момент зуміли двічі виграти гейми на подачі суперниці та захистила усі свої.

Українка здобула вже четверту перемогу над грецькою тенісисткою за шість зустрічей із нею, зокрема третю поспіль. Також Світоліна вчетверте цього року вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 та вп'яте до 1/8 фіналу на змаганнях цієї категорії.

У середу, 7 жовтня, Еліна боротиметься за п'ятий чвертьфінал у сезоні на "тисячниках" з американкою Енн Лі, яка була сильнішою за Белінду Бенчич.

Єдина зустріч між Світоліною та представницею США відбулася на Ролан Гаррос-2021, де перемогла українка.

Світоліна перемогла Саккарі: дивіться відео переможного розіграшу

Нагадаємо, Світоліна – не єдина представниця України, яка продовжує виступати на турнірі у Пекіні. Також в 1/8 фіналу сенсаційно пробилася Дарія Снігур, яка в 1/16 фіналу перемогла Тайлу Престон. У наступному раунді українка зіграє проти "нейтральної" тенісистки Мірри Андрєєвої.