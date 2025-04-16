Впереди ждет украинское дерби: Свитолина с победы стартовала на турнире во Франции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала выступление на турнире WTA 250 во французском Руане. В первом круге соревнований украинка встретилась со швейцаркой Жиль Тайхманн.

Элина Свитолина – Жиль Тайхманн 2:0 (6:4, 6:2)

Это была вторая подряд встреча теннисисток за последние четыре дня. 12 апреля Свитолина победила Тайманн в рамках квалификации в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, пишет 24 Канал.

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Свитолина уверенно разобралась с Тайхманн

Элина не оставила шансов 96-й ракетке мира и на турнира в Руане. В дебюте первой партии соперницы обменялись брейками. Равная борьба продолжалась до счета 4:4. После этого Свитолина взяла два подряд гейма.

Во втором сете украинка уверенно повела в счете, выиграв четыре подряд гейма. Тайхманн сумела сократить счет до 4:2. Однако Элина уверенно довела сет до победы – 6:2.

Кстати, предыдущий матч теннисисток завершился с аналогичным счетом. Поединок в Руане длился 1 час 28 минут. В целом это была уже пятая встреча соперниц. Украинская теннисистка вышла вперед в противостоянии – 3:2.

В следующем круге болельщиков ожидает украинское дерби. Элина Свитолина встретится с Ангелиной Калининой, которая накануне победила японку Нао Хибино. Это будет третья очная встреча теннисисток. В трех предыдущих победы праздновала Свитолина.