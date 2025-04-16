Еліна Світоліна – Жіль Тайхманн 2:0 (6:4, 6:2)

Це була друга поспіль зустріч тенісисток за останні чотири дні. 12 квітня Світоліна перемогла Тайманн в рамках кваліфікації до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, пише 24 Канал.

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Світоліна впевнено розібралася з Тайхманн

Еліна не залишила шансів 96-й ракетці світу і на турніру в Руані. У дебюті першої партії суперниці обмінялися брейками. Рівна боротьба тривала до рахунку 4:4. Після цього Світоліна взяла два поспіль гейми.

У другому сеті українка впевнено повела в рахунку, вигравши чотири поспіль гейми. Тайхманн зуміла скоротити рахунок до 4:2. Проте Еліна впевнено довела сет до перемоги – 6:2.

До речі, попередній матч тенісисток завершився з аналогічним рахунком. Поєдинок у Руані тривав 1 годину 28 хвилин. Загалом це була вже п'ята зустріч суперниць. Українська тенісистка вийшла вперед у протистоянні – 3:2.

У наступному колі вболівальників очікує українське дербі. Еліна Світоліна зустрінеться з Ангеліною Калініною, яка напередодні перемогла японку Нао Хібіно. Це буде третя очна зустріч тенісисток. У трьох попередніх перемоги святкувала Світоліна.