ФИФА может лишить США матчей чемпионата мира-2026 из-за войны Трампа против Ирана

Уже этим летом состоится новый чемпионат мира по футболу. Впервые в истории Мундиаль пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.

Однако из-за неоднозначной политики власти в США чемпионат мира запомнится рядом скандалов. Самым громким из них может стать снятие сборной Ирана с соревнования, сообщает Middle East Online.

Где может сыграть Иран?

Страна не хочет участвовать в турнире из-за военной операции, которую США вместе с Израилем проводит на ее территории. Ранее министр спорта Ирана Ахман Доньямали официально заявил, что не видит возможности для сборной сыграть на Мундиале.

Однако закулисно "персы" все же ищут вариант, как сыграть на ЧМ. Одним из них является перенос матча с их участием с территории США. Иранцы ведут переговоры с ФИФА, чтобы игры с их участием прошли в Мексике.

Согласно жеребьевке чемпионата мира-2026 Иран попал в группу G к Бельгии, Египту и Новой Зеландии. Два матча иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, а против африканцев – в Сиэтле.

Ранее Трамп заявлял, что его не волнует, будет ли Иран участвовать в чемпионате мира, сообщает USA Today. Для сборной Ирана это может быть седьмое участие на Мундиалях. В каждом из шести предыдущих турниров команда завершала борьбу на групповой стадии.

