Годовалый сын футболиста Шахтера поборол тяжелую болезнь

Радостной новостью поделилась пресс-служба действующего чемпиона Украины. Годовалый сын футболиста Шахтера Георгия Гочолеишвили сумел победить лейкемию.

Сандро Гочолейшвили, сын грузинского легионера Шахтера Георгия Гочолейшвили, прошел курс лечения от лейкемии. Годовалый мальчик сумел побороть тяжелую болезнь, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Храбрый сын игрока Шахтера

Сандро лечился в одной из датских клиник. Медицинские работники организовали щемящую церемонию, напевая имя сына Гочолейшвили.

"Храбрый Сандро, сын Георгия Гочолеишвили, преодолел трудный путь и победил лейкемию.

Вместе с родителями Сандро уже дома, впереди – этап восстановления и реабилитации.

Поздравляем Георгия и его жену Ану с этой большой победой!", – говорится в сообщении Шахтера.

Сына Гочолейшвишвили выписали из больницы: смотрите видео

Теперь мальчика ожидает восстановление и реабилитация. Отметим, что Сандро родился 7 марта 2024 года.

Напомним, что контракт Георгия Гочолейшвили принадлежит донецкому Шахтеру. В нынешнем сезоне игрок сборной Грузии выступает в аренде за датской Копенгаген. На счету защитника 1 гол и 3 ассиста в 30 матчах.