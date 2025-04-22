С началом полномасштабного вторжения России в Украину российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сейчас они выступают в статусе "нейтральных".

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Сын Эрдогана хочет возвращения россиян

Билал отметил, что, если спорт действительно призван преодолевать границы, служить делу мира, то он не должен быть политизирован, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях – с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизированным. Политика и спорт – это разные вещи,

– сказал сын Эрдогана.

Отметим, что Билал Эрдоган является председателем Мировой конфедерации этноспорта.