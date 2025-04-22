З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну російських та білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань. Наразі вони виступають у статусі "нейтральних".

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Син Ердогана хоче повернення росіян

Білал зазначив, що, якщо спорт дійсно покликаний долати кордони, служити справі світу, то він не повинен бути політизований, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Я вважаю, що російські спортсмени повинні бути на всіх спортивних змаганнях – з прапором, з чесною боротьбою. Спорт не повинен бути політизований. Політика і спорт – це різні речі,

– сказав син Ердогана.

Відзначимо, що Білал Ердоган є головою Світової конфедерації етноспорту.