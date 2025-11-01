Растет замена отцу: 15-летний сын Роналду забил дебютный гол за Португалию

Старший сын мегазвезды мирового футбола Криштиану Роналду начинает оправдывать выданные авансы. Юный футболист успешно дебютировал за сборную Португалии U-16.

Криштиану Роналду-младший впервые получил вызов в юношескую сборную Португалии U-16 на международный турнир Кубка федерации. В своем втором матче сын легенды мирового футбола открыл счет собственным голам, пишет 24 Канал.

Как сын Роналду забил гол за Португалию?

В рамках турнира Португалия U-16 встречалась со сверстниками из Уэльса. Поединок завершился разгромной победой "Команды избранных" со счетом 3:0. Один из голов в ворота валлийцев забил Роналду-джуниор.

15-летний вингер вышел в стартовом составе Португалии и открыл счет точным ударом с линии штрафной площадки.

Видео гола сына Роналду за Португалию U-16

Отметим, что дебютный матч за Португалию U-16 Роналду-младший сыграл против Турции (2:0). Юный форвард вышел на замену в компенсированное время, когда уже был победный счет.

Что известно о старшем сыне Роналду?