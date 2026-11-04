Бывшая жена Кличко рассказала, кем работает старший сын экс-боксера

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Дочь Елизавета-Виктория изучает психологию. А старший сын Егор-Даниэль ведет довольно закрытый образ жизни, и раньше о нем мало что было известно широкой публике, пишет 24 Канал.

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Чем занимается старший сын Виталия Кличко

Егору-Даниэлю Кличко уже исполнилось 26 лет. Молодой человек не пошел по стопам отца и не связал свою жизнь со спортом.

Вместо этого старший потомок выдающегося боксера, а ныне политика, получил образование в престижном Лондонском университете по специальности "финансы". Сейчас он является бизнесменом, работает в трейдинговой компании, где применяет свои знания, полученные в британском вузе.

Где остальные дети Кличко

По словам матери Егора, Елизаветы и Максима, бывшей жены Виталия Кличко Натальи Егоровой, все трое ее детей выбрали для себя разные пути и сейчас проживают в разных странах – при этом никого из них нет в Украине.

Елизавета посвятила себя психологии, учится в Нидерландах. А Максим стал профессиональным баскетболистом. Он выступал во французском чемпионате, но сейчас переехал в Соединенные Штаты и играет в студенческой лиге. При этом на уровне сборной 21-летний юноша выбрал Украину.