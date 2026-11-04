Колишня дружина Кличка розповіла, ким працює старший син ексбоксера

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Донька Єлизавета-Вікторія навчається у сфері психології. А старший син Єгор-Даніель веде досить непублічне життя, і раніше про нього мало було відомо широкому загалу, пише 24 Канал.

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Чим займається старший син Віталія Кличка

Єгору-Даніелю Кличку вже виповнилось 26 років. Чоловік не пішов шляхом батька і не пов'язав своє життя зі спортом.

Натомість старший нащадок видатного боксера, а нині політика вивчився у престижному Лондонському університеті на експерта з фінансів. Зараз він є бізнесменом, працює у трейдинговій компанії, де реалізовує свої знання, отримані у британському виші.

Де інші діти Кличка

За словами матері Єгора, Єлизавети та Максима, колишньої дружини Віталія Кличка Наталії Єгорової, усі троє її дітей обрали для себе різні шляхи і зараз проживають у різних країнах – при цьому ніхто з них в Україні.

Єлизавета пов'язує своє життя із психологією, навчання проходить у Нідерландах. А Максим став професійним баскетболістом. Він виступав у французькому чемпіонаті, але зараз перебрався до Сполучених Штатів і грає у студентській лізі. При цьому на рівні збірної 21-річний юнак обрав Україну.