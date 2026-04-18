Онофрийчук триумфует в Баку: золото в многоборье и участие во всех четырех финалах Кубка мира

17 –19 апреля в Баку, столице Азербайджана, состоится третий этап Кубка мира по художественной гимнастике 2026 года. Участие в соревнованиях принимает действующая чемпионка Европы, украинка Таисия Онофрийчук.

Ранее она одержала четыре победы на первом этапе Кубка мира в Софии.

Как Онофричук выступила на Кубке мира в Баку?

Украинская гимнастка стала победительницей многоборья на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, набрав 115,650 баллов.

Второй стала Дарья Варфоломеева из Германии (114,750), а третье место заняла Стиляна Николова из Болгарии (114,050). Еще одна украинка, Полина Карика, завершила соревнования на 14-м месте с результатом 105,950 баллов.

Онофрийчук также успешно пробилась во все четыре отдельных финала: она заняла первое место в упражнениях с булавами, вторую позицию – с обручем и лентой, а шестое место – с мячом. В отличие от нее, Карика не смогла квалифицироваться в финалы.

Отдельные финалы состоятся в воскресенье, 19 апреля.

Как Онофрийчук готовится к соревнованиям во время войны?