Онофрийчук в Германии встретилась с сестрами: милые фото из отпуска
- Таисия Онофрийчук получила две бронзовые медали на ЧМ-2025 по художественной гимнастике, став первой украинской спортсменкой на подиуме за последние 10 лет.
- Во время отпуска в Германии гимнастка встретилась с родными, которые выехали из-за войны, и поделилась радостными фотографиями в инстаграме.
Звезда украинской художественной гимнастики Таисия Онофрийчук получила заслуженный отдых после выступления на ЧМ-2025 в Рио-де-Жанейро. Во время короткого отпуска 17-летняя спортсменка посетила своих родных в Германии.
На ЧМ-2025 по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала две бронзовые медали. Это был первый подиум для Украины на мировых соревнованиях за последние 10 лет, пишет 24 Канал.
Читайте также Онофрийчук получила историческую медаль на ЧМ по художественной гимнастике: видео зажигательного выступления
Как Онофрийчук провела отпуск в Германии?
После изнурительных соревнований Таисия получила возможность перевести дух, ведь вскоре ожидаются новые старты в турнирах. Во время отпуска юная гимнастка смогла увидеться с родными, которые выехали в Германию из-за войны в Украине.
Радостными фотографиями Онофрийчук поделилась в своем инстаграме. На фото видно, как Таисия соскучилась по своим сестрам и родным. Гимнастка смогла провести с родными несколько счастливых дней.
Онофрийчук встретилась с родными в отпуске / фото из инстаграма гимнастки
Когда следующий старт Онофрийчук?
- Отметим, что соревновательный сезон-2025 еще не завершен.
- С 12 по 14 сентября в чешском Брно состоится Гран-при по художественной гимнастике.
- В финале примут участие украинские гимнастки Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан.
- Ранее сообщалось, что Украина может бойкотировать Кубок мирового вызова в Париже, который пройдет с 16 по 17 сентября.
- Все из-за допуска российских и белорусских гимнасток, которые не соответствуют критериям "нейтральности.