Воспитанница Ирины Дерюгиной продемонстрировала абсолютное превосходство, выйдя в финалы всех отдельных дисциплин с лучшим результатом. А в многоборье Онофрийчук не оставила соперницам ни единого шанса, пишет 24 Канал.
Как выступает Таисия Онофрийчук на Гран-при в Чехии
В самом престижном виде соревнований, многоборье, Онофрийчук набрала в итоге 117,9 балла. Это позволило ей опередить ближайшую соперницу, представительницу Казахстана Армарал Ерекешеву, более чем на 1 балл, что является существенным преимуществом в современной художественной гимнастике.
Третьей на пьедестале почета стала Лилиана Левинская из Польши, уступившая Онофрийчук почти 10 баллов – просто пропасть в уровне спортсменок.
К сожалению, две другие украинки не смогли войти в тройку лучших. Полина Карика остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Анастасия Икан, которую Ирина Дерюгина неожиданно исключила из состава команды на чемпионат мира, – восьмая.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Для Онофрийчук это уже третья победа на Гран-при в этом году – ранее она также была лучшей в Тарту (Эстония) и испанской Марбелье.
Впереди у Таисии четыре финала в отдельных дисциплинах – булавах, обруче, ленте и мячах.
Что дальше у Онофрийчук
После Брно гимнастка начнет подготовку к следующему сезону.
Таисия уже анонсировала вероятное изменение своей программы, по крайней мере, в упражнениях с обручем и булавами. Однако окончательное решение останется за тренером и президентом федерации Ириной Дерюгиной.