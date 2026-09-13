Вихованка Ірини Дерюгіної продемонструвала абсолютну домінацію, пробившись до фіналів усіх окремих дисциплін з найкращим результатом. А у багатоборстві Онофрійчук не залишила суперницям жодного шансу, пише 24 Канал.

Як виступає Таїсія Онофрійчук на Гран-прі у Чехії

У найбільш престижному виді змагань, багатоборстві, Онофрійчук набрала підсумково 117,9 бала. Це дозволило їй випередити найближчу опонентку, представницю Казахстану Армарал Єрекешеву, на понад 1 бал, що є суттєвою перевагою у сучасній художній гімнастиці.

Третя ж на п'єдесталі пошани Ліліана Левінська з Польщі програла Онофрійчук майже 10 балів – просто прірва у рівні спортсменок.

На жаль, інші дві українки не змогли зачепитися за трійку найкращих. Поліна Каріка зупинилась за крок від подіуму, ставши четвертою. Анастасія Ікан, яку Ірина Дерюгіна несподівано виключила зі складу команди на чемпіонат світу, – восьма.

Для Онофрійчук це вже третя перемога на Гран-прі цьогоріч – раніше вона також була найкращою в Тарту, Естонія, та іспанській Марбельї.

Попереду в Таїсії чотири фінали в окремих дисциплінах – булавах, обручі, стрічці та м'ячі.

Що далі для Онофрійчук

Після Брно гімнастка розпочне підготовку до наступного сезону.

Таїсія вже анонсувала ймовірну зміну своєї програми щонайменше у вправах з обручем та булавами. Проте остаточне рішення залишатиметься за тренеркою та президенткою федерації Іриною Дерюгіною.