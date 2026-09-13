Таисия Онофрийчук в третий раз в этом сезоне выиграла многоборье на этапах Гран-при

После эмоционального чемпионата мира, на котором лидер украинской сборной по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук впервые завоевала золото, спортсменка продолжила свою успешную серию на этапе Гран-при в чешском Брно.

Воспитанница Ирины Дерюгиной продемонстрировала абсолютное превосходство, выйдя в финалы всех отдельных дисциплин с лучшим результатом. А в многоборье Онофрийчук не оставила соперницам ни единого шанса, пишет 24 Канал.

Как выступает Таисия Онофрийчук на Гран-при в Чехии

В самом престижном виде соревнований, многоборье, Онофрийчук набрала в итоге 117,9 балла. Это позволило ей опередить ближайшую соперницу, представительницу Казахстана Армарал Ерекешеву, более чем на 1 балл, что является существенным преимуществом в современной художественной гимнастике.

Третьей на пьедестале почета стала Лилиана Левинская из Польши, уступившая Онофрийчук почти 10 баллов – просто пропасть в уровне спортсменок.

К сожалению, две другие украинки не смогли войти в тройку лучших. Полина Карика остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Анастасия Икан, которую Ирина Дерюгина неожиданно исключила из состава команды на чемпионат мира, – восьмая.

Для Онофрийчук это уже третья победа на Гран-при в этом году – ранее она также была лучшей в Тарту (Эстония) и испанской Марбелье.

Впереди у Таисии четыре финала в отдельных дисциплинах – булавах, обруче, ленте и мячах.

Что дальше у Онофрийчук

После Брно гимнастка начнет подготовку к следующему сезону.

Таисия уже анонсировала вероятное изменение своей программы, по крайней мере, в упражнениях с обручем и булавами. Однако окончательное решение останется за тренером и президентом федерации Ириной Дерюгиной.