"Папа не хотел, чтобы мы возвращались": как Онофрийчук попала в сборную во время войны
- Таисия Онофрийчук, украинская гимнастка, стала абсолютной чемпионкой Европы в 2025 году и выиграла "золото" в многоборье впервые за 28 лет для Украины.
- Во время войны в 2022 году она уехала с семьей в Польшу, но впоследствии вернулась в Украину благодаря усилиям тренеров и поддержке дедушки.
- Возвращение в Украину позволило ей продолжить тренировки под руководством Ирины Дерюгиной и Ирины Блохиной, что стало основой ее успеха на чемпионате Европы.
Украинка Таисия Онофрийчук в 2025 году произвела настоящий фурор в художественной гимнастике. Юная спортсменка стала абсолютной чемпионкой Европы и впервые за последние 28 лет выиграла для Украины "золото" в многоборье.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Этот ужасный день для всех украинцев Таисия Онофрийчук встретила в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.
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Онофрийчук: Была в истерике, что может начаться война
Таисия поделилась своими ощущениями в первые дни войны и рассказала, как ее семья уехала в Польшу.
"24 февраля 2022 года мы уже были собраны, потому что родные говорили, что будет война. Мы еще до этого переехали к бабушке, потому что она живет на правом берегу Киева, чтобы мост не переезжать.
И в 5 утра мы проснулись. Мама что-то услышала – будит нас и говорит: "Началась война". Мы с сестрой просто в ступоре были.
До этого я была в истерике, плакала, что может начаться война. Мне мама даже дала тогда успокоительное. А когда я проснулась 24 февраля, то вообще не поняла, что происходит – не верила.
Мы сразу уже в 6 утра выехали. Сначала в Винницу – у нас там были знакомые. Там тоже были тревоги, как и по всей Украине. Потом мы поехали во Львов, неделю там были у родных – после этого выехали в Польшу. Месяц-полтора я была в Польше, где тоже тренировалась и училась", – рассказала гимнастка.
Как произошло возвращение Онофрийчук в Украину
В это время на нее вышли тренеры сборной Украины – Ирина Дерюгина и Ирина Блохина. Они сумели уговорить 13-летнюю девочку вернуться в Украину. Этот момент стал переломным в ее карьере, ведь ее папа был против возвращения дочери.
"Папа вообще не хотел, чтобы мы возвращались обратно в Украину, потому что здесь очень опасно. Понятно, мы все боимся. Но мы приняли такое решение – мама меня подвезет к границе и дедушка с бабушкой встретят.
Где-то через месяц мама и сестра тоже приехали обратно в Украину. Уже на мой день рождения (26 мая – 24 Канал) были здесь", – добавила Онофрийчук.
Ирина Блохина добавила, что в возвращении Таи большую роль сыграл ее дедушка. Он сумел успокоить родных и способствовал возвращению внучки.
Выступление Тайсии Онофрийчук на юниорском ЧЕ-2022 / фото из инстаграма гимнастки
Благодаря приезду в Украину Таисия Онофрийчук продолжила тренироваться под руководством Ирины Дерюгиной и Ирины Блохиной. Этот фундамент стал залогом триумфа гимнастки на чемпионате Европы-2025.
Ранее мы публиковали видео, как Ирина Дерюгина отреагировала на успех своей воспитанницы Таисии Онофрийчук на Евро-2025.