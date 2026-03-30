Россиянка отвернулась спиной, когда звучал гимн Украины в честь победы Онофрийчук
- Россиянка в нейтральном статусе отвернулась спиной во время исполнения гимна Украины на награждении Таисии Онофрийчук, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
- Инцидент стал частью серии резонансных событий в художественной гимнастике на фоне участия российских спортсменов в нейтральном статусе.
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике произошла резонансная сцена во время награждения Таисии Онофрийчук. Россиянка в нейтральном статусе демонстративно отвернулась во время гимна Украины.
Украинская гимнастка завоевала золото, а церемония награждения снова превратилась в политический жест. Поведение соперницы вызвало бурную реакцию в соцсетях и среди болельщиков, сообщает 24 Канал.
Что произошло во время награждения?
Инцидент произошел после очередной победы Таисии Онофрийчук на этапе Кубка мира в Болгарии.
В финале с обручем украинка опередила "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову, которая дебютировала на таком уровне. Во время награждения звучал гимн Украины в честь победы Онофрийчук – россиянка не повернулась лицом к флагам в это время.
Эпизод попал на видео и быстро разошелся в соцсетях.
По правилам международных федераций, нейтральные атлеты должны воздерживаться от любых демонстративных политических жестов, однако формально регламент не предусматривает четких санкций за подобное поведение во время гимнов других государств.
Не первый конфликт с россиянами на подиуме
Ситуация стала продолжением ряда резонансных эпизодов в художественной гимнастике после допуска российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.
Ранее Таисию Онофрийчук неоднократно замечали в отказе от совместных фото с соперницами из России и Беларуси после церемоний награждения.
Тогда украинская сторона объясняла такую позицию полномасштабной войной и нежеланием демонстрировать спортивное "единство" с представителями стран-агрессоров.
Что известно о Таисии Онофрийчук?
- На первом в этом сезоне этапе Кубка мира 17-летняя украинка завоевала четыре золотые медали из пяти возможных.
- На чемпионате Европы 2024 года Онофрийчук выиграла бронзовую медаль в упражнении с обручем – это был ее первый значительный успех на взрослом уровне.
- В 2025 году Таисия одержала историческую победу на чемпионате Европы, став чемпионкой в личном многоборье – это первое "золото" для Украины в этой дисциплине за почти три десятилетия.