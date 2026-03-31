Россиянка оскорбила украинский флаг и гимн: Украина требует наказать спортсменку

Во время церемонии награждения украинской гимнастки Таисии Онофрийчук, которая завоевала золото на Кубке мира, произошел показательный инцидент. Спортсменка из России, выступавшая под нейтральным флагом, демонстративно отвернулась во время исполнения Гимна Украины.

На своем сайте Украинская федерация гимнастики отреагировала на поведение нейтральной спортсменки с российским паспортом Софии Ильтеряковой. Организация призвала лишить ее нейтрального статуса.

Что известно о заявлении относительно инцидента с россиянкой на Кубке мира?

Российская гимнастка, которая выступала в нейтральном статусе, во время вручения наград демонстративно отвернулась от флага Украины.

В УФГ отметили, что такие действия недопустимы и расцениваются как открытое неуважение к государственному символу Украины, а также нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии.

Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорта вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских атлетов,

– заявили в федерации.

В заявлении отмечается, что такое поведение не соответствует этическим нормам и принципам Fair Play, а также нарушает правила проведения официальных церемоний. Награждение является важной частью соревнований, которая требует соблюдения установленного этикета и уважения ко всем участникам и организаторам.

Отдельно в УФГ отметили, что инцидент ставит под сомнение саму идею "нейтрального статуса" спортсменов. Этот случай свидетельствует об использовании такого статуса как прикрытия для демонстрации политической позиции.

Также украинская сторона расценивает действия атлетки как проявление политической враждебности и форму психологического давления на украинских спортсменов, которые участвуют в международных соревнованиях в условиях войны.

Федерация сообщила, что готовит официальную жалобу в Международную федерацию гимнастики и Международный олимпийский комитет. Федерация будет требовать:

аннулирования результата спортсменки на турнире за неспортивное поведение;

лишения ее статуса "нейтрального атлета";

усиления критериев проверки нейтральности, в частности относительно обязательного соблюдения уважения к государственным символам всех стран-участниц.

Спорт – это площадка для честной борьбы, а не для демонстрации имперских амбиций и пренебрежения к суверенитету других стран. Украина будет требовать справедливости и жесткой реакции международного сообщества,

– сообщила федерация.

