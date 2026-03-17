17-летняя Онофрийчук выполнила запрещенный элемент в гимнастике и шокировала мир

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала звездой первого этапа Гран-при по художественной гимнастике, завершившегося 1 марта в эстонском Тарту. В возрасте 17 лет она завоевала три золотые медали, подтвердив свой статус одной из ведущих спортсменок мировой арены.

Однако на этом ее достижения не заканчиваются. Она выполнила запрещенный элемент в гимнастике, что изрядно удивило зрителей. Подробнее об этом расскажет 24 канал.

Как выступила Онуфрийчук?

После завершения соревнований украинскую гимнастку пригласили на гала-концерт, где она выполнила программу под саундтрек к фильму "Аватар" в исполнении известного канадского исполнителя The Weeknd.

Во время шоу Таисия продемонстрировала запрещенный элемент – колесо без опоры на тело. Хотя ранее гимнастка публиковала видео этого трюка во время тренировок, на соревнованиях она его никогда не выполняла, ведь правила этого запрещают.

Что известно о Таисии Онуфрийчук?