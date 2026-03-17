17-летняя Онофрийчук выполнила запрещенный элемент в гимнастике и шокировала мир
- Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выполнила запрещенный элемент во время гала-концерта на Гран-при по художественной гимнастике в Эстонии, что удивило зрителей.
- Онофрийчук завоевала три золотые медали на соревнованиях, подчеркивая свою ведущую роль на мировой арене, и исполнила программу под саундтрек к фильму "Аватар".
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала звездой первого этапа Гран-при по художественной гимнастике, завершившегося 1 марта в эстонском Тарту. В возрасте 17 лет она завоевала три золотые медали, подтвердив свой статус одной из ведущих спортсменок мировой арены.
Однако на этом ее достижения не заканчиваются. Она выполнила запрещенный элемент в гимнастике, что изрядно удивило зрителей.
Как выступила Онуфрийчук?
После завершения соревнований украинскую гимнастку пригласили на гала-концерт, где она выполнила программу под саундтрек к фильму "Аватар" в исполнении известного канадского исполнителя The Weeknd.
Во время шоу Таисия продемонстрировала запрещенный элемент – колесо без опоры на тело. Хотя ранее гимнастка публиковала видео этого трюка во время тренировок, на соревнованиях она его никогда не выполняла, ведь правила этого запрещают.
Что известно о Таисии Онуфрийчук?
В своей карьере она уже достигла значительных успехов как на молодежном, так и на взрослом уровне.
Как известно из Википедии, в 2023 году стала серебряным призером на юношеском чемпионате мира в упражнениях с булавами.
На чемпионате Европы 2024 года выиграла бронзовую медаль в упражнении с обручем – это был ее первый значительный успех на взрослом уровне.
В 2025 году Таисия одержала историческую победу на чемпионате Европы, став чемпионкой в личном многоборье – это первое "золото" для Украины в этой дисциплине за почти три десятилетия.