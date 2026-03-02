Украинка Онуфрийчук выиграла три "золота" и шокировала фанатов на турнире по художественной гимнастике
- Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла три золотые медали на международном турнире в Эстонии.
- Киевлянка стала победительницей в многоборье, упражнениях с обручем и упражнений с лентой.
Украинцы продолжают добиваться успеха в художественной гимнастике. Главной отечественной звездой в этом виде спорта является Таисия Онофрийчук.
17-летняя гимнастка из Киева добилась успеха на очередном международном турнире. В Эстонии подошел к завершению первый этап гран-при по художественной гимнастике, сообщает 24 Канал.
Как Онофрийчук выступила в Эстонии?
Соревнования принял город Тарту. Во время турнира Онофрийчук удалось завоевать аж три золотые медали. Начала спортсменка из Киева с триумфа в многоборье, набрав 114,850 баллов.
А потом Таисия выиграла соревнования в упражнениях с обручем с показателем 29,050 балла. Третья победа ожидала киевлянку уже в упражнениях с лентой.
Выступление Онуфрийчук на гран-при в Эстонии: смотреть видео
Эта дисциплина является любимой для Таисии в последние годы. В конце концов в этом зачете она набрала 27,550 баллов и поразила публику своей харизмой и энергией.
Что известно о Таисии Онофрийчук?
- Девушка родилась в Киеве и сейчас является главной надеждой Украины в художественной гимнастике.
- В 2023 году девушка стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы. Уже через год Таисия представила Украину на Олимпийских играх-2024.
- Тогда она квалифицировалась в финал, где заняла 9 место. Самое высокое достижение спортсменки датировано 2025-м годом, когда зажгла на чемпионате Европы.
- Там Онуфрийчук стала абсолютной чемпионкой в индивидуальном многоборье. Это первое "золото" Украины в этой дисциплине с 1997 года. Также Таисия зажгла на гран-при в городе Брно.