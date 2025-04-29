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Sport News 24 Бокс "Цыганский король" намекнул на свое возвращение в бокс
29 апреля, 12:23
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"Цыганский король" намекнул на свое возвращение в бокс

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Тайсон Фьюри намекнул на возможное возвращение в бокс, выложив видео с тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.
  • После второго поражения от украинца появились слухи о возможном бое против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.

Британский боксер Тайсон Фьюри опубликовал интересное видео. "Цыганский король" заинтриговал поклонников возможным возвращением в бокс.

В январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Британец может вернуться

"Цыганский король" выложил короткий пост в соцсетях из зала вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше?
– сказал Тайсон Фьюри.

Интригующее видео британца

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.