"Цыганский король" намекнул на свое возвращение в бокс

Британский боксер Тайсон Фьюри опубликовал интересное видео. "Цыганский король" заинтриговал поклонников возможным возвращением в бокс.

В январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Британец может вернуться

"Цыганский король" выложил короткий пост в соцсетях из зала вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше?

– сказал Тайсон Фьюри.

Интригующее видео британца

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.