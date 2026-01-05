"С нетерпением жду боя": Фьюри захотел драться с бывшим соперником Кличко

Всего год смог продержаться без бокса знаменитый Тайсон Фьюри. Бывший чемпион мира уже объявил о своем возвращении и назвал желаемого соперника.

Британский боксер Тайсон Фьюри определился с первым соперником после сенсационного камбэка. "Цыганский король" выбрал известного ветерана хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Тайсона Фьюри.

С кем будет драться Фьюри?

37-летний британец обратился к Мануэлю Чарру с предложением провести совместный бой. Фьюри напомнил, что немец всегда дрался против сильнейших.

С нетерпением жду боя с мужчиной, который хочет драться, имеет огонь и желание. Он дрался с некоторыми лучшими боксерами и теперь снова активизировался. Поехали, Чарр!,

– написал Фьюри.

Ответ Чарра не заставил себя ждать. Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA опубликовал видео с белым львом, которого пообещал привезти в Великобританию.

Тайсон прими вызов. Белый лев приедет в Великобританию. Я готов бить тебя в лицо. Не болтай много, подписывай бумаги,

– заявил Чарр.

Фьюри и Чарр анонсировали бой / скриншот из инстаграма боксера

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 4 января 2026 года. Бывший чемпион мира отдыхал от бокса ровно год после поражения в реванше Александру Усику.

Что известно о вероятном сопернике Фьюри?