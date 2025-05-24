Тайсон Фьюри поставил точку в спекуляциях относительно его возвращения на ринг

Все фанаты с нетерпением ожидают возвращения "Цыганского короля" в большой бокс. Топ-звезда хевивейта решил рассказать болельщикам о своих дальнейших планах.

В последнее время распространяется немало инсайдов о возвращении Тайсона Фьюри. Среди вероятных соперников чаще всего называют Энтони Джошуа и Александра Усика, пишет 24 Канал.

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"Цыганский король" остается на пенсии

Эпатажный британец решил отреагировать на слухи в инстаграме и высказаться о своих дальнейших планах. Ответ бывшего чемпиона мира шокировал его фанатов и даже хейтеров.

Я слышу много разговоров о возвращении "Цыганского короля" в бокс и задаю вопрос – для чего? Для чего мне возвращаться, чтобы завоевать еще больше чемпионских поясов? У меня их уже двадцать два. Меня выбили из колеи. Вот и все. Честь ему и хвала. Они меня использовали. Но я счастлив,

– заявил Фьюри.

По словам "Цыганского короля", у него нет мотивации возвращаться в бокс. 36-летний спортсмен прекрасно проводит время в кругу семьи и друзей. Поэтому в ближайшее время не стоит рассчитывать на его камбэк.

"Я доволен тем, что сделал, чего достиг, что совершил, что объездил мир и вернулся. И вот мы здесь. Таким было время Цыганского Короля. Вообще неплохо. Я совсем не спешу возвращаться в бокс, чтобы снова получать по лицу. Зачем? Ради чего я вернусь? Я задаю этот вопрос.

Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне некому ничего доказывать и некуда возвращаться. Да благословит Бог вас всех", – сказал Фьюри.

Отметим, что настроение и планы Тайсона Фьюри могут меняться быстрее погоды. Ранее "Цыганский король" уже неоднократно завершал карьеру и возвращался в ринг.

В мае он поделился фотографией из тренировочного зала, где он провел 12-раундовый спарринг. Поэтому эпатажный Фьюри может специально расхолаживать публику, чтобы впоследствии объявить о громком камбэке.