Британский боксер в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил , что ему безразлично, какая именно компания будет организовывать шоу. Кроме того, Фьюри упомянул о довольно необычных слухах относительно предстоящего мегафайта.

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Что рассказал Фьюри о бое с Джошуа?

Он прокомментировал слухи о будущем промоутере своего боя.

Мне все равно, кто будет промоутером. Честно говоря, я слышал, что промоутером будет Дональд Трамп. Думаю, это будет как шоу на лужайке у Белого дома. Вот что я слышал. Опять же – кто, что, как? Все станет понятно со временем,

– заявил Фьюри.

"Цыганский король" также добавил, что вопрос выбора организатора — это исключительно борьба амбиций боссов боксерского бизнеса.

Неважно, кто именно будет промоутером. Это скорее вопрос эго для промоутеров, не так ли? Понимаете, о чем я? Я просто прихожу, мне дают деньги, и я устраиваю шоу. Поэтому мне на самом деле все равно. Кто хочет выложить самый большой чек, кто хочет устроить самое грандиозное событие, тот может быть моим промоутером,

– подытожил он.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа?

Бой между британскими боксерами ожидается в конце 2026 года. Основной кандидатурой на проведение поединка является Великобритания, а главным претендентом на арену считается легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. Несмотря на предположения о возможном переносе боя в США (Лос-Анджелес, "SoFi Stadium") или Саудовскую Аравию, команды настаивают на проведении "битвы за Британию" именно на родине.

Права на трансляцию поединка официально принадлежат стриминговой платформе Netflix.

Перед главным боем оба боксёра должны провести промежуточные, разминочные поединки, запланированные на лето. Джошуа встретится с Кристианом Пренгой 25 июля в Саудовской Аравии. Соперник Фьюри пока официально не объявлен, однако его бой ожидается 1 августа.