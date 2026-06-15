Британський боксер в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV заявив, що йому байдуже, яка саме компанія буде організовувати шоу. Крім того, Ф'юрі згадав про доволі незвичайні чутки щодо майбутнього мегафайту.

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Що розповів Ф'юрі про бій з Джошуа?

Він прокоментував чутки про майбутнього промоутера свого бою.

Мені байдуже, хто буде промоутером. Чесно кажучи, я чув, що промоутером буде Дональд Трамп. Думаю, це буде як шоу на газоні біля Білого дому. Ось що я чув. Знову ж таки – хто, що, як? Усе стане зрозуміло з часом,

– заявив Ф'юрі.

"Циганський король" також додав, що питання вибору організатора – це виключно боротьба амбіцій босів боксерського бізнесу.

Неважливо, хто саме буде промоутером. Це скоріше питання его для промоутерів, чи не так? Розумієте, про що я? Я просто приходжу, мені дають гроші, і я влаштовую шоу. Тому мені насправді байдуже. Хто хоче викласти найбільший чек, хто хоче влаштувати найбільшу подію, той може бути моїм промоутером,

– підсумував він.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа?

Бій між британськими боксерами очікується наприкінці 2026 року. Основною кандидатурою на проведення поєдинку є Велика Британія, а головним претендентом на арену вважається легендарний стадіон "Вемблі" в Лондоні. Попри припущення про можливе перенесення бою до США (Лос-Анджелес, "SoFi Stadium") або Саудівської Аравії, команди наполягають на проведенні "битви за Британію" саме на батьківщині.

Права на трансляцію поєдинку офіційно належать стримінговій платформі Netflix.

Перед головним боєм обидва боксери мають провести проміжні, розігрівальні поєдинки, заплановані на літо. Джошуа зустрінеться з Крістіаном Пренгою 25 липня в Саудівській Аравії. Суперник Ф'юрі наразі офіційно не оголошений, однак його бій очікується 1 серпня.