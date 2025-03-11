Ежегодно в Англии проходят благотворительные матчи по инициативе певца Робби Уильямса, в котором принимают участие бывшие футболисты и знаменитости. Впервые такой поединок был проведен в 2006 году и собрано 137 млн долларов.

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Фьюри возглавит футбольную команду

На этот раз сборная Англии встретится со сборной мира, а на поле выйдут Гари Невилл, Пол Скоулз, Джо Харт, Джермейн Дефо и многие другие. Тайсон Фьюри станет главным тренером английской команды, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Тайсон Фьюри – тренер сборной Англии. Кто бы мог подумать о таком? За свою карьеру я провел несколько больших боев и перспектива привести свою сборную к победе в июне наполняет меня таким же волнением, как и любой бой в супертяжелом весе,

– сказал британский боксер.

Он также добавил, что является большим фанатом Манчестер Юнайтед и для него еще важнее, что в этом году игра пройдет на "Олд Траффорд", и ему придется тренировать одного из кумиров, Уэйна Руни.

Напомним, что в январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.