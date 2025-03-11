Щороку в Англії відбуваються благодійні матчі за ініціативи співака Роббі Вільямса, у якому беруть участь колишні футболісти та знаменитості. Вперше такий поєдинок було проведено у 2006 році і зібрано 137 млн доларів.

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Ф'юрі очолить футбольну команду

Цього разу збірна Англії зустрінеться зі збірною світу, а на поле вийдуть Гарі Невілл, Пол Скоулз, Джо Харт, Джермейн Дефо та багато інших. Тайсон Ф'юрі стане головним тренером англійської команди, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Тайсон Ф'юрі – тренер збірної Англії. Хто б міг подумати про таке? За свою кар'єру я провів кілька великих боїв і перспектива привести свою збірну до перемоги в червні наповнює мене таким же хвилюванням, як і будь-який бій у суперважкій вазі,

– сказав британський боксер.

Він також додав, що є великим фанатом Манчестер Юнайтед і для нього ще важливіше, що цього року гра пройде на "Олд Траффорд", і йому доведеться тренувати одного з кумирів, Вейна Руні.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.