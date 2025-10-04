С реванша Усик – Фьюри прошло уже более девяти месяцев, но британский экс-боксер до сих пор говорит о несправедливом результате их противостояния. По мнению Тайсона, судьи при любом развитии поединка отдадут победу украинскому боксеру, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Фьюри.

Фьюри говорит о несправедливости результата боя против Усика?

Бывший чемпион мира выложил видео с боя против Усика, в котором обвинил судей в благосклонности к украинцу.

Я тоже был удивлен. В жизни бы не подумал, что Усик выиграл этот бой. Вот почему мы любим бокс – все может произойти. Даже когда ты победишь нокаутом, они насчитают ничью,

– написал Тайсон.

Напомним, что недавно 16-летняя дочь Фьюри обручилась со своим бойфрендом.

Ранее Тайсон в интервью Independent. рассказывал, кто сбросит Усика с олимпа хевивейта.

"Мозес Итаума вынесет из дивизиона всех стариков: Усика, Джошуа, Миллера, Чжана, Ортиса. Все эти большие имена – уже прошлое. Даже Усика он уничтожит, потому что это молодой против старого. А старые не могут тягаться с молодыми", – заявлял Фьюри.

Как Усик отправил Фьюри на пенсию?